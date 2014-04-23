قفزة قوية بأرباح سوق دبي المالي بـ696%

أعلنت شركة سوق دبي المالي نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، التي أظهرت تحقيق أرباح صافية بقيمة 215 مليون درهم بارتفاع نسبته 696% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2013 والبالغة 27 مليون درهم.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 289% إلى 6ر255 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2014، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 7ر65 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2013.

وتتوزع الإيرادات بواقع 241 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 6ر14مليون درهم من الاستثمارات، فيما بلغت نفقات التشغيل 5ر40 مليون درهم، مقابل 7ر38 مليون درهم في الربع الأول من العام 2013.

ويشهد سوق دبي المالي نشاطاً لافتاً منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 8ر428% خلال الربع الأول، وصولاً إلى 110 مليارات درهم، مقابل 8ر20 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، إن السوق تصدرت قائمة الأسواق العالمية الرئيسية الأفضل أداء خلال الربع الأول من العام 2014، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 32%، كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 8ر428% إلى 77ر1 مليار درهم، مقابل 336 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2013.