الأسهم الكبرى تقود السوق المصري إلى المنطقة الخضراء

قال محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية إن الأرباح القياسية التي حققها السوق خلال جلسات الأسبوع الجاري، جاءت بدعم الارتفاعات التي حققها سهم جلوبال تيليكوم على خلفية الإعلان عن انتهاء أزمة أوراسكوم في الجزائر.

وأوضحوا لـ"العربية.نت"، أن غالبية الأسهم المدرجة في البورصة المصرية حققت ارتفاعات جيدة، وخاصة أسهم قطاع الاتصالات، حيث اتجهت غالبية السيولة التي دخلت السوق خلال الجلسات الماضية إلى أسهم قطاع الاتصالات، ما أحدث نوعاً من التماسك أمام المبيعات المكثفة للمستثمرين العرب والأجانب.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6.8 جنيه، تعادل 1.42% بعدما ارتفع من نحو 477.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 484.4 مليار جنيه بنهاية إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.35% مضيفاً نحو 191 نقطة إلى مستوى 8294 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 8103 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 1.32% مضيفاً نحو 8 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 614 نقطة مقابل نحو 606 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 1.12% مضيفاً نحو 12 نقطة ليصل إلى مستوى 1074 نقطة مقابل نحو 1062 نقطة.

وقال المحلل المالي، إسلام عبد العاطي، إن أداء السوق المصري خلال جلسات الأسبوع الجاري كان جيداً، رغم أنه لم يشهد سوى جلستين فقط بسبب للعطلات الرسمية، ولكن جاء أداء الأسهم بشكل جيد حيث كانت أسعارها ترتفع بشكل متماسك ونسبي ومستقر، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة جيدة للغاية ليقترب من مستوى 8300 نقطة.

وأوضح لـ"العربية.نت"، أن القيادة في السوق خلال جلسات الأسبوع الجاري عادت للأسهم القيادية، إضافة إلى الأسهم كثيفة التداول ما عاد بالنفع على مؤشرات البورصة والتي استفادت من هذه الارتفاعات بشكل متناسب.