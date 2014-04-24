صرف تعويضات "المتكاملة" السعودية الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة المالية السعودية أنها ستبدأ تنفيذ الأمر الملكي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين فـي الشركة السعودية للاتصالات "المتكاملة" بمبلغ 30 ريالاً للسهم الواحد ابتداء من 30 إبريل الجاري، بسبب ما شاب تأسيس الشركة من إشكالات على أن تحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين فـي نصيبهم فـي التصفـية.

وقالت الوزارة في بيان نشر قبل قليل على موقع السوق السعودية "تداول" إن البنك الأهلي التجاري سيبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 30 إبريل الجاري، بصرف التعويض المستحق لجميع المساهمين فـي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة من غير المؤسسين المالكين للأسهم.

وبحسب البيان فإن عملية التعويض ستتم وفق سجل المساهمين لدى مركز الإيداع فـي "تداول" حيث سيتم إيداع التعويض النقدي المستحق للمساهمين الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية لهم مباشرة فـي حساباتهم البنكية من دون الحاجة لمراجعة البنك.

أما المساهمون الذين يتعذر التحويل لهم فـي حساباتهم لأي سبب كان بإمكانهم استلام قيمة التعويض من أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري داخل السعودية اعتباراً من يوم الأحد، 4 مايو المقبل.