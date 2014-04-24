سوق السعودية تصعد على استحياء بنهاية تعاملات الأسبوع

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف في نهاية تعاملات الأسبوع، وسط دعم واضح من قطاع البتروكيماويات والاستثمار المتعدد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال هشام ابوجامع إن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوز بقليل 25 مليار ريال.

وأضاف أبوجامع أن هذه الأرباح تأتي أقل من التوقعات التي كانت تدور حول 26 أو 27 مليار ريال.

وأوضح أن بعض الشركات والبنوك جاءت أرباحها أقل من توقعات المحللين وعلى رأسها أرباح مصرف الراجحي.

ووصل مؤشر السوق في نهاية الجلسة إلى مستوى 9556 نقطة، بعد أن أضاف 11 نقطة، أو 0.11%، بتداولات مرتفعة تخطت قيمتها 10.5 مليار درهم.

الدعم القوي تلقاه المؤشر من قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بنسبة 3.82%، والبتروكيماويات 0.12%، فيما جاء الضغط بشكل رئيسي من قطاع المصارف الذي خسر 0.15%، والاتصالات 0.15%.

وتصدر سهم دار الأركان الأسهم الأكثر تداولا بـ1.2 مليار ريال، تلاه سهم اتحاد عذيب للاتصالات بنحو 518 مليون ريال، وسابك بـ460 مليون ريال.

وجاء على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً العالمية 9.8%، وصناعة الورق 9.7%، وجزيرة تكافل 8.2%.

أما الأسهم الأكثر تراجعاً بنهاية تعاملات اليوم فكانت بدجت السعودية 6.1%، والعبداللطيف 2.48%، وبوبا العربية التي خسرت 2.2%.

وفي سياق متصل أقرت الجمعية العمومية لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أمس التوزيعات النقدية التي أوصى بها مجلس الإدارة والبالغة 81 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم، أي ما نسبته 10%، من رأس المال، وذلك عن أرباح الربع الأخير من العام الماضي، وبذلك يصبح إجمالي توزيعات الشركة للعام الماضي ثلاثة ريالات للسهم.

كما تمت الموافقة في الجمعية العمومية على القوائم المالية للشركة والتي أظهرت تراجع الأرباح في الربع الرابع بنحو 12%، إلى 60 مليون ريال.