أبوظبي تعتمد قانوناً جديداً يعتبر الصكوك أدوات ملكية

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظامي الصكوك وسندات الدين، وأجرى تعديلات على نظامين آخرين مواكبة للمتغيرات والمستجدات في الأسواق المالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات في الأسواق المتطورة.

ويعامل النظام الجديد الذي أقره مجلس إدارة الهيئة الصكوك على أنها أدوات ملكية وليست أدوات دين، ويأتي النظام الجديد تماشياً مع توجه دولة الإمارات ودبي تحديداً كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه النظامين الجديدين للصكوك وسندات الدين الذين اتبع في إصدارهما أفضل المعايير العالمية مروراً بعدد من المراحل، بدءاً بإجراء دراسة لأفضل الممارسات العالمية، وتكليف إحدى كبريات شركات الاستشارات العالمية المتخصصة بوضع المسودة الأولى للنظامين، وأعقب ذلك نشر مسودتي النظامين على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوجب النظام إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم، وما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك يجب ألا يقل إجمالي القيمة الاسمية للإصدار من الصكوك التي يعتزم إدراجها عن عشرة ملايين درهم.

شروط تداول الصكوك

ويجوز تداول الصكوك المدرجة في السوق ومقاصتها وتسويتها من خلال السوق أو خارجه وفقاً لإجراءات السوق، وتعتبر أي عمليات تداول خارج السوق لأي من الصكوك المدرجة فيه إدراجاً أساسياً لاغية وباطلة إذا لم يتم تسجيلها.

وأوجب النظام ألا تتضمن الوثائق التأسيسية للملتزم أية قيود تمنعه من التصرف كملتزم فيما يتعلق بإصدار وإدراج الصكوك وفقاً لأحكام النظام.

وفيما يتعلق بالإدراج الأساسي لصكوك التجزئة، أوجب النظام أن يكون الملتزم قد تأسس في الدولة في غير المناطق الحرة المالية.

وألزم النظام ضرورة إدراج الصكوك بالأسواق، وذلك تلافياً للتعامل عليها من الباطن، مع ضمان عدم استخدام العائدات التي يتم الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة.

ووافق المجلس على تعديل قرار إقراض واقتراض الأوراق المالية بما ييسر عمليات الاقتراض للوسطاء في حالات الإخفاق، وبما يشجع المؤسسات الأجنبية على التعامل في الأسواق المحلية.

ويسمح التعديل لشركات الوساطة بالاقتراض في حال الإخفاق في تسليم الأوراق المالية وفقاً لإجراءات التسليم مقابل الدفع "دي في بي" دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة، إلى جانب إتاحة فرصة أكبر للحصول على تمويلات أكبر للمستثمرين بهذه الأدوات المالية من الشركات والمؤسسات.