تراجع معظم أسواق الخليج وصعود دبي والسعودية

صعدت بورصة دبي مدعومة بالأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري وارتفعت البورصة السعودية بفضل سهم المراعي للصناعات الغذائية، بينما تراجعت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة مدعوما بشكل كبير بسهمي إعمار العقارية وأرابتك القابضة للبناء.

وكان حجم التداول متوسطا لكن دون مستواه يوم الخميس الماضي بنحو 40 بالمئة، مما قد يكون مؤشرا على انسحاب بعض المستثمرين من السوق تحسبا لتصحيح نزولي بعدما صعدت البورصة 52 بالمئة منذ بداية العام.

وأغلق سهم إعمار مرتفعا 1.9 بالمئة. وهبط السهم 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة لأن الاجتماع السنوي للمساهمين لم يرفع توزيعات 2013 عن المستوى الذي اقترحه مجلس الإدارة كما كان يأمل بعض المستثمرين. ويبلغ سهم إعمار 11 درهما ليقترب من أعلى مستوياته في ست سنوات 11.15 درهم الذي سجله الأسبوع الماضي.

وزاد سهم أرابتك 2.9 بالمئة بقيم تداول مرتفعة نسبيا مواصلا نمط التذبذب الذي ظهر مع صعوده لمستويات تاريخية الأسبوع الماضي. وتحرك سعر السهم اليوم بين 8.74 و9.26 درهم.



وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة مع تراجع أسهم معظم البنوك الكبيرة وانخفاض سهم الدار العقارية.



وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 بالمئة إلى 12860 نقطة مع تراجع معظم الأسهم مواصلا هبوطه بعد أن نزل عن أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق 12962 نقطة الذي سجله يوم الأربعاء الماضي.



وقفز سهم المتحدة للتنمية سبعة بالمئة وكان من الأسهم القليلة التي حققت مكاسب.

وفي الأسبوع الماضي قالت الشركة التي تطور مجمع اللؤلؤة قطر السكني على جزيرة صناعية في الدوحة إنها إتفقت على بيع 47 قطعة أرض في المنطقة مقابل 1.45 مليار ريال (398 مليار دولار).

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة مدعوما بأسهم شركات التأمين ومنتجي الأغذية.

وواصل سهم المراعي صعوده وارتفع 5.5 بالمئة إلى 71 ريالا مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بعدما رفعت ان.بي.كيه كابيتال الأسبوع الماضي تقييمها للسعر العادل للسهم خمسة بالمئة إلى 78 ريالا.



وفي سلطنة عمان هبط سهم العمانية للاتصالات (عمانتل) 4.7 بالمئة إلى 1.43 ريال مع بدء تداول أسهم باعتها الحكومة.