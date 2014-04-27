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سوق دبي "يحطم" مستويات جديدة والمؤشر فوق 5110 نقطة

المصدر: العربية.نت
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خالفت سوق دبي المالية الاتجاه العام للأسواق العالمية وحققت مكاسب، محطمة بذلك مستويات جديدة للمرة الأولى منذ جلسة 7 أغسطس من 2008.

وقبل أن يقلص المؤشر من مكاسبه عند الإغلاق لـ 0.55%، كان يحقق ارتفاعاً بنسبة 2%، وأنهى التعاملات عند مستوى 5116 نقطة، بتداولات كبيرة بلغت قيمته 2.2 مليار درهم.

أما سهم إعمار العقارية فقد أغلق على ارتفاع ليستقر عند الـ11 درهما ويعود إلى مستويات 23 يونيو 2008، فيما عاد سهم دبي للاستثمار إلى مستويات 13 أبريل 2006.

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وقد اخترق سهم أرابتك القابضة مستويات قياسية جديدة للمرة الأولى منذ الإدراج في 2005، بعد أن وصل لمستوى 8.99 درهم، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 2.86%.

ومال مؤشر سوق الأسهم السعودية لتحقيق مكاسب بنحو 0.13%، إلى مستوى 9569 نقطة.

وصعد مؤشر البحرين في بداية التعاملات ليعود إلى مستويات 31 مارس 2011، قبل أن يتحول باتجاه تكبد الخسائر.

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