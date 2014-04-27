2.7 مليار جنيه خسارة البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، حيث تأثرت التعاملات بمبيعات المستثمرين الأفراد المصريين وسط غياب للأنباء الإيجابية الجديدة المحفزة للسوق ترقبا لإعلان الشركات لنتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الحالي، أو أية أنباء اقتصادية وسياسية جديدة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 2.7 مليار جنيه، ليصل إلى 479.7 مليار جنيه، بعد تداولات ضعيفة نسبيا بلغت 885 مليون جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي (إي جي إكس 30) بنسبة 0.57%، مسجلا 8247.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إي جي إكس 70) بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 611.24 نقطة.

وأغلق مؤشر (إي جي إكس 100) الأوسع نطاقا على ارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.02% ليصل إلى 1067.39 نقطة.