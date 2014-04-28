بورصة مصر تواصل النزيف وتقترب من 8 آلاف نقطة

فشلت البورصة المصرية في الانتقال إلى المنطقة الخضراء واستمرت في المربع الأحمر للجلسة الثانية على التوالي، وهوى مؤشرها الرئيسي إلى ما دون مستوى 8200 نقطة في الدقائق الأولى من تعاملات جلسة اليوم.

وقال مدير التداول بشركة بايونيرز لإدارة الأوراق المالية، عماد حساني، إن المؤشرات الرئيسية والثانوية فشلت في التماسك أمام الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة اليوم، وخاصة على أسهم قطاعي العقارات والاتصالات.

وأوضح لـ"العربية.نت" أن هذه التراجعات تعد عمليات تصحيح لأسعار الأسهم التي شهدت نشاطاً مكثفاً وعمليات شراء على نطاق واسع، وخاصة بعد إعلان صفقة أوراسكوم خلال الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة تعاملات اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 3.4 مليار جنيه، بعدما تراجع من نحو 479.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 476.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بما يقارب 1% فاقداً نحو 84 نقطة إلى مستوى 8165 نقطة بإغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 8249 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.78% بعدما وصل إلى مستوى 606 نقاط في إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 610 نقاط في إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي تراجع بنسبة0.63% ليصل إلى مستوى 1060 نقطة مقابل نحو 1067 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

في سياق متصل، أعلن رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، توقيع ترخيص أول صناديق المؤشرات، والتي بدأ الحديث عنها منذ 6 سنوات، يتبع المؤشر الرئيسي والذي سيتم تداوله لاحقاً في البورصة المصرية، وذلك مع شركة بلتون للاستثمار.

وقال عمران، في مؤتمر صحافي، إن إدارة البورصة كانت قد أصدرت قرارها التنفيذي لبدء العمل بالقواعد التنظيمية لكل من صناديق المؤشرات المتداولة، ونشاط صانع السوق عليها في مطلع أبريل 2014.

وأشار إلى أنه في خلال 6 أسابيع من الآن قد نرى تداولاً لأول وثائق لصناديق المؤشرات داخل البورصة.