النيكل يتراجع من أعلى مستوياته في 15 شهراً

تراجع النيكل من أعلى مستوياته في 15 شهراً يوم أمس الاثنين، وسط حذر المستثمرين بخصوص احتمال تحقيق المعدن لمزيد من المكاسب وانحسار المخاوف من العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا، وهي منتج رئيسي للنيكل.

وارتفع النيكل نحو 35 في المئة منذ بداية العام، بعد حظر اندونيسيا تصدير الخام غير المعالج في يناير.

وحصل السعر على دعم أيضا من المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا والقلق من أن يفرض الغرب عقوبات أشد على روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة جولة ثالثة من العقوبات على أفراد وشركات من روسيا في محاولة لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تأجيج التمرد في شرق أوكرانيا.

وارتفع النيكل في بورصة لندن للمعادن إلى 18715 دولارا للطن، مسجلا أعلى مستوياته منذ السادس من فبراير شباط 2013 قبل أن يغلق عند 18175 دولارا للطن، بعدما أغلق يوم الجمعة عند 18450 دولارا.

وارتفع سعر النحاس تسليم بعد ثلاثة أشهر إلى 6798 دولارا للطن، مسجلا أعلى مستوياته منذ السابع من مارس، قبل أن يتراجع إلى 6745 دولارا للطن عند الإغلاق.

وأغلق الألومنيوم عند 1829 دولارا للطن مقارنة مع 1835 دولارا عند الإغلاق يوم الجمعة، بينما أغلق القصدير عند 23600 دولار مقارنة مع 23625 دولارا، والزنك عند 2066 دولارا، مقارنة مع 2057 دولارا والرصاص عند 2136.50 دولار مقارنة مع آخر سعر معروض يوم الجمعة وقدره 2162 دولارا.