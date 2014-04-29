موبايلي: "بيانات" أنهت فحص "اتحاد عذيب" السعودية

كشفت شركة موبايلي السعودية عن إكمال وحدتها التابعة "شركة بيانات" مراجعاتها التجارية والمالية والتقنية والقانونية المتعلقة بعملية الاستحواذ على حصة محددة من شركة اتحاد عذيب للاتصالات.

وأكدت "موبايلي" في بيان أرسلته الى موقع سوق الأسهم السعودية، ان شركة بيانات تقوم حالياً في المفاوضات لتعيين شركة بيانات كمشغل لشركة اتحاد عذيب وفقاً لاتفاقية الاستحواذ السابقة.

وتجري المفاوضات من جهة أخرى مع الشركاء المؤسسين وشركة اتحاد عذيب فيما يتعلق باستحواذها على حصة أقلية مهمة في شركة اتحاد عذيب.

وستقوم عذيب بأخذ موافقة مساهميها على إطفاء ما قد يصل إلى 100% من خسائرها المتراكمة، وذلك بتخفيض رأسمالها عن طريق إلغاء أسهم من رأس المال.

وبدورها ستقوم شركة بيانات بالاكتتاب في حصة من رأسمال شركة اتحاد عذيب تعادل 20% من مجموع أسهم رأس المال، عن طريق شراء حقوق الأولوية من المساهمين المؤسسين، بموجب طرح للمساهمين الحاليين بغرض زيادة رأس مال عذيب.

وشددت "موبايلي" على انه "لم يتم توقيع اتفاقيات نهائية فيما يتعلق بعملية الاستحواذ المقترحة"، مؤكدة أن إتمام العملية المقترحة مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية.