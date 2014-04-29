مضاربات قوية ترفع سيولة سوق السعودية لـ11 مليار ريال

واصلت حالة عدم الوضوح سيطرتها على مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم، مع انتهاء الشركات المدرجة من الإعلان عن نتائجها المالية خلال الربع الأول وما يتبعه من إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية في ضوء هذه النتائج.

وتراجع مؤشر سوق السعودية بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.13%، إلى مستوى 9562 نقطة، بتداولات مرتفعة اقتربت من الـ11 مليار ريال، مع تداول 329.5 مليون سهم.

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران إن السوق واصلت لليوم الثالث على التوالي التحرك في مسارات غير واضحة، على الرغم من تأكيد المسار الصاعد على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح العمران أن عدم وضوع الاتجاه خلال الفترة الحالية أمر متوقع في مرحلة إعادة ترتيب المحافظ المالية لمراكز مع انتهاء الإعلان عن النتائج.

وأكد العمران أن السوق لاتزال تسيطر عليه المضاربات وبشكل خاص على أسهم التأمين التي حصلت على موافقة بزيادة رأسمالها.

وأوضح أن الأمر الملكي بتعويض مساهمي المتكاملة زاد من شهية المضاربات، فيما لاتزال الشركات الكبيرة مهمشة بعض الشيء خلال التداولات الحالية.

وقاد الأسهم المرتفعة اليوم صادرات بـ9.9%، أسلاك 5.2%، الأبحاث والسويق 4.7%، فيما جاء سهم جبل عمر في المرتبة الرابعة بمكاسب 4.4%.

واحتل سهم جبل عمر صدارة الأسهم الأكثر تداول في سوق السعودية من حيث قيمة التداول بـ1.1 مليار ريال، تلاه سهم معادن بنحو 567 مليون ريال.

أما الأكثر انخفاضاً اليوم فهي عذيب للاتصالات 5.7%، أسيج 3.5%، سلامة 3.3%، بالإضافة لسهم آيس بنسبة 3.08%.