ارتفاع المؤشر السعودي بدعم قطاعي الفنادق والسياحة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة اليوم بواقع 22.29 نقطة أو ما نسبته 0.23% ليغلق عند مستوى 9585.22 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة.

وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 302.8 مليون سهم بقيمة 10.1 مليار ريال نفذت من خلال 173.2 ألف صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 71 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.00% تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.31%، وفي المقابل تراجع قطاع الاعلام والنشر بنسبة 5.70% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.44%.

وسجل سعر سهم مجموعة السريع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93% وصولا إلى سعر 26.10 ريال تلاه سهم البحر الأحمر بنسبة 7.36% وصولا إلى سعر 65.50 ريال.

في المقابل سجل سعر سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.81% وصولا إلى سعر 16.00 ريال تلاه سهم تهامة للاعلان بواقع 8.11% وصولا إلى سعر 276.0 ريال.

واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 495.6 مليون ريال وصولا الى سعر 114.0ريال تلاه سهم عذيب للاتصالات بواقع 486.4 مليون ريال.واحتل سهم عذيب للاتصالات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.8 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 21.6 مليون سهم وصولا الى سعر 18.40 ريال.

وبالنسبة لتداولات بدء الجلسة صباحا كان المؤشر قد ارتفع إلى 9574 نقطة، بنسبة 0.12%، حيث سجلت قطاعات رئيسية ارتفاعات جيدة مثل المصارف والصناعات التحويلية والبتروكيمياوية والاسمنت.

وتم تداول في الفترة الأولى 147 مليون سهما، بقيمة 4.6 مليار ريال. وسجلت شركات ارتفاعات كبيرة مثل إسمنت اليمامة بـ8% والبحر الأحمر بـ7%.

في حين افتتح سوق دبي للأوراق المالية تداولات على تراجع بنسبة 0.64% مسجلا المؤشر العام 5052 نقطة، ومتأثرا بهبوط عدد من الأسهم القيادية.

وهبطت أسهم عدة شركات من أهمها إعمار بنسبة 0.46%، في ما سجلت أرابتك هبوطا بـ0.11%.

أما في سوق أبوظبي للأسهم فلم يختلف الحال كثيرا، فقد تراجع المؤشر العام إلى 5051 نقطة، وبنسبة 0.40%، بسبب هبوط عدد من القطاعات الرئيسية مثل قطاع البنوك والاستثمار وكذلك قطاعات العقار والتأمين.

في الكويت، أيضا تراجعت مؤشرات البورصة الثلاثة في افتتاح السوق. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم نحو 1.4 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 19.4 مليون سهم وبعدد صفقات بلغت 424 صفقة.

وكانت أسهم شركات الديرة وم الأعمال والمنتجعات وصفاة ع وهيتس تيليكوم الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات أسيكو وهيتس تليكوم واكتتاب وأرزان والمباني الأكثر ارتفاعا.

وفي سوق قطر للأوراق المالية، افتتح السوق على تراجع المؤشر العام بـ12527 نقطة، وبنسبة 0.79%.

