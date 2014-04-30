رابع خفض للتحفيز الأميركي إلى 45 مليار دولار شهرياً

خفض مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" البنك المركزي الأميركي برنامجه لشراء السندات، للمرة الرابعة، بعشرة مليارات دولار إلى 45 مليار دولار شهرياً.

وأبقى "الفيدرالي" على معدل الفائدة الرئيسة عند مستواه المتدني تاريخيا محافظا على سياسته النقدية المستهدفة.

وتوقع "الاحتياطي الفيدرالي" في ختام اجتماعه على مدى يومين، أن يواصل الاقتصاد الأميركي انتعاشه وأن تشهد سوق العمل تحسنا تدريجيا، على حد تعبيره.

في المقابل أظهرت قراءة مخيبة للآمال أن الاقتصاد الأميركي نما خلال الربع الأول من العام بأضعف وتيرة له في ثلاث سنوات مع هبوط الصادرات، مسجلاً نمو ضئيل بنسبة 0.1%.

ومنذ مطلع العام الحالي حل أول خفض من برنامج التحفيز من قمته 85 مليار دولار، الى 75 مليار دولار للمرة الاولى، بشكل قاسٍ على الأسواق الناشئة التي كانت ردة الفعل فيها سلبية.

وانسحبت السيولة الأميركية من الأسواق الناشئة، ما دفع الى تهاوي عملات دول مثل تركيا واندونيسيا والبرازيل، فيما سمي بأزمة اسواق الاقتصادات الناشئة، لكن الولايات المتحدة نفت ان يكون لسياستها النقدية عامل مسبب في تلك الأزمة.