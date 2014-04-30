عمومية "هيرميس" تناقش نتائج الأعمال وتغطية الخسائر

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس القابضة" عن دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 17 مايو 2014 للنظر في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والمصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

كما ستناقش الجمعية الموافقة على استخدام مبلغ من حساب احتياطي علاوة الإصدار الظاهر في القوائم المالية المستقلة لسنة 2013 لتغطية الخسائر المرحلة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي 2013، عن تحقيق صافي خسارة تبلغ 334.98 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح يبلغ 211.137 مليون جنيه في 2012.

تبحث الجمعية أيضا إخلاء طرف رئيس أعضاء مجلس الإدارة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، واعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة، والنظر في إعادة تشكيل وتعيين مجلس إدارة الشركة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي.

كما تبحث الجمعية تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014، وتجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابه، وإقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2013 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2014 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه، وإحاطة المساهمين بقواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ 1 فبراير 2014.

