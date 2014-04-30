نيكي "يقلص مكاسبه" بعد تأكيد بنك اليابان على سياساته

قلصت الأسهم اليابانية جزءا كبيرا من مكاسبها المبكرة في معاملات متقلبة اليوم الأربعاء، بعد أن أكد بنك اليابان المركزي على سياساته القائمة مما خيب آمال بعض المضاربين الذين كانوا يراهنون على فرصة ضئيلة لتيسير نقدي مفاجئ.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.1% عند 14304.11 نقطة بعد أن صعد 0.9% في وقت سابق بفعل توقعات إيجابية لنتائج أعمال الشركات.

والمؤشر متراجع 3.5% هذا الشهر مواصلا خسائره للشهر الرابع على التوالي.

وبعد غلق السوق تراجع مؤشر نيكي للمعاملات الآجلة 0.4% بعد أن أبقى بنك اليابان على توقعاته الاقتصادية المتفائلة مما هدأ التكهنات بتيسير نقدي في المدى القريب.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 0.2% عند 1162.44 نقطة بأحجام تداول فوق متوسط العشرين جلسة الأخيرة.

وزاد المؤشر الجديد "جيه.بي.اكس-نيكي" 400 بنسبة 0.2% ليسجل 10588.03 نقطة.

