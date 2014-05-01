اكتتاب عام مرتقب لشركتي "السويدي" و"البطينة" في عمان

أعطت هيئة سوق المال في سلطنة عمان الضوء الأخضر لشركتي توليد كهرباء للمضي قُدماً في طرح 35%، من أسهمهما للاكتتاب العام، والذي قد يبدأ بعد 10 أيام.

وتبلغ قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب للشركتين، وهما: "السويدي للطاقة" و"البَطينة للطاقة" 63 مليون ريال عماني أي ما يعادل 163 مليون دولار.

الشركتان مملوكتان لتحالف شركات أجنبية أكبرها GDF SueZ التي تمتلك وحدها 46%، من رأسمال الشركتين وقد بدأت الشركتان العمل في أبريل من العام 2012.

وبحسب القانون العماني، فعلى جميع شركات الطاقة المملوكة لأجانب طرح أسهمِها للاكتتاب خلال فترة 5 سنوات من عملها.

يذكر أن آخر اكتتاب لشركة طاقة في السلطنة كان في سبتمبر الماضي عندما جمعتSembcorp Salalah نحو 53 مليون ريال من طرح 35%، من أسهمها للاكتتاب.