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اكتتاب عام مرتقب لشركتي "السويدي" و"البطينة" في عمان

المصدر: العربية.نت
بورصة مسقط
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أعطت هيئة سوق المال في سلطنة عمان الضوء الأخضر لشركتي توليد كهرباء للمضي قُدماً في طرح 35%، من أسهمهما للاكتتاب العام، والذي قد يبدأ بعد 10 أيام.

وتبلغ قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب للشركتين، وهما: "السويدي للطاقة" و"البَطينة للطاقة" 63 مليون ريال عماني أي ما يعادل 163 مليون دولار.

الشركتان مملوكتان لتحالف شركات أجنبية أكبرها GDF SueZ التي تمتلك وحدها 46%، من رأسمال الشركتين وقد بدأت الشركتان العمل في أبريل من العام 2012.

وبحسب القانون العماني، فعلى جميع شركات الطاقة المملوكة لأجانب طرح أسهمِها للاكتتاب خلال فترة 5 سنوات من عملها.

يذكر أن آخر اكتتاب لشركة طاقة في السلطنة كان في سبتمبر الماضي عندما جمعتSembcorp Salalah نحو 53 مليون ريال من طرح 35%، من أسهمها للاكتتاب.

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