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السعوديون ضخوا 746 مليون ريال باكتتاب إسمنت أم القرى

المصدر: دبي – علاء المنشاوي
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قالت شركة الرياض المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في طرح شركة إسمنت أم القرى إن المستثمرين ضخوا 746.6 مليون ريال خلال يومين في اكتتاب الشركة.

وأضافت الشركة أن عدد المستثمرين الأفراد مع نهاية اليوم الثاني من الاكتتاب بلغت 1.05 مليون مستثمر بنسبة تغطية بلغت 271.5%، من إجمالي قيمة الطرح العام للشركة البالغ 275 مليون سهم، والذي يمثل 50% من رأس مال الشركة بسعر 10 ريالات للسهم الواحد.

وقد بلغت حصيلة المبالغ المكتتب بها في أسهم الشركة 746,65 مليون ريال.

وبدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد الثلاثاء الماضي وسيستمر لمدة 7 أيام لينتهي في يوم الاثنين المقبل.

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