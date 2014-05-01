بورصة مصر.. جاذبية الأسهم تدفع إلى تجاوز المخاطرة

قال محللون ومتعاملون في البورصة المصرية إن الانخفاضات الحادة التي منيت بها السوق خلال الجلسات الماضية دفعت إلى وجود جاذبية استثمارية أدت في النهاية إلى التغلب على عنصر المخاطرة، حيث لا يستطيع البعض أن يترك هذه الأسعار الجاذبة دون الدخول حاليا مهما كان عنصر المخاطرة ولكن يحاول الكثيرون التأكد من الاتجاه العام قبل الدخول مما يوجد حالة التذبذب والحذر حاليا في السوق.

وقال المحلل المالي، إسلام عبد العاطي، إن أداء السوق المصري كان متبايناً خلال جلسات الأسبوع الجاري، وخاصة المؤشر الرئيسي الذي أثر سلباً في المؤشرات الثانوية، خاصة وأنه الذي يقود السوق في المرحلة الحالية.

وأوضح لـ "العربية نت"، أن الارتفاعات التي حققها السوق في بعض الجلسات جاءت في إطار حركة تصحيحية طبيعية تعقب الانخفاضات الحادة التي مني بها السوق على مدار عدة جلسات ماضية، ما أوجد قدرا من القوة الشرائية بعدما أصبحت الأسعار جاذبة بشكل كبير، وهو ما تسبب في عودة ظهور المحافظ الاستثمارية التي تحاول أن تستفيد من الأسعار المتدنية.

ولفت إلى أن المؤسسات وصناديق الاستثمار تلعب الدور الرئيسي في توجيه السوق، حيث دفعت مبيعاتها قبل أيام السوق إلى هبوط حاد للسوق، كما ساهمت بعض مشترياتها في وقف هذا الهبوط، ولكن أغلب السيولة التي حققتها المؤسسات من البيع لم تدخل السوق حتى الآن.

وأوضح أن المؤسسات لجأت إلى التعامل على السندات كوسيلة قليلة أو منعدمة المخاطر، وهي أداة مالية دفاعية تستعملها المؤسسات وقت الحاجة، ولذلك فإن القوة الشرائية للمؤسسات قد توزعت بين الأسهم بنسبة قليلة وبين السندات بنسبة كبيرة، مما قلل من قوة الاتجاه الإيجابي خلال جلسات الأسبوع.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6.4 جنيه، تعادل 1.32% بعدما تراجع من نحو 484.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 478 مليار جنيه بنهاية إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% فاقداً نحو 38 نقطة إلى مستوى 8256 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 8294 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.81% فاقداً نحو 5 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 609 نقطة مقابل نحو 614 نقطة.