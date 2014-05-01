"البتروكيماويات" تقفز بمؤشر سوق السعودية لـ9660 نقطة

قادت مكاسب قطاع البتروكيماويات القوية مؤشر سوق الأسهم السعودية لتحقيق ارتفاعات جيدة في نهاية تعاملات اليوم، بعد أن أضاف القطاع 1.52%.

وارتفع مؤشر سوق السعودية جعند الإغلاق بنسبة 0.74%، إلى مستوى 9660 نقطة، بتداولات في نهاية الجلسة بلغت قيمتها 10.7 مليارات ريال، عبر تداول نحو 324 مليون سهم.

دعم مؤشر سوق السعودية لم يأتِ فقط من قطاع البتروكيماويات، حيث امتدت المكاسب لغالبية القطاعات ومن بينها الاتصالات الذي أضاف 1.86%، والطاقة والمرافق الخدمية 0.98%، بالإضافة لقطاع المصارف الذي حقق مكاسب بنسبة 0.54%.

وقادت شركات الإسمنت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق السعودية، بعد ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 2.58%، وفي مقدمتها اسمنت اليمامة 7.3%، الاسمنت العربية 5.6%، وإسمنت المدينة بنسبة %.

وارتفع سهم سابك الذي استحوذ على تداولات نشطة بـ907 مليون ريال، بنسبة 2.56%، إلى مستوى 117 ريال.

أما سهم الجماعي فقد ارتفع بنسبة 2.84%، إلى مستوى 33.3 ريال، مع الإعلان عن تسليم الشركة خطاب ترسية مشروع النقل العام في الرياض.

وكان التحالف الذي تقوده الشركة السعودية للنقل الجماعي قد فاز بعقد توريد وتشغيل وصيانة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض، وذلك بعد موافقة المقام السامي على توصية الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 7.9 مليار ريال، ويمتد لفترة 10 سنوات بالإضافة إلى سنتين تجريبيتين.

وقد تحالفت "الجماعي" مع الشركة الفرنسية RATP Dev لتنفيذ هذا المشروع.