الأسهم الأوروبية تتراجع وسط حذر قبل بيانات أميركية

تراجعت الأسهم الأوروبية بوجه عام في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة وسط حذر المستثمرين قبل بيانات الوظائف الأميركية وفي ظل تصاعد التوتر في أوكرانيا.

وسيتركز اهتمام المستثمرين العائدين من عطلة عيد العمال في أغلب أنحاء أوروبا على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع الوظائف غير الزراعية 210 آلاف وظيفة في أبريل بعد زيادتها 192 ألف وظيفة في مارس.

وتراجعت مؤشرات فايننشال تايمز البريطاني وكاك الفرنسي وداكس الألماني ويورو ستوكس للأسهم 100 الكبرى بمنطقة اليورو بما تراوح بين 0.1 و0.4%.

وقفز سهم رويال بنك أوف سكوتلاند الذي جرى تأميمه جزئياً 10% بعدما رفع أرباحه في الربع الأول إلى 3 أمثالها، مستفيداً من تحسن السيطرة على التكاليف وخفض مخصصات انخفاض القيمة.