السوق السعودي ينهي الأسبوع بأعلى مستوى في 6 سنوات

قادت بورصة السعودية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي أسواق الأسهم الخليجية إلى الارتفاع، ولم تكتفِ سوق الأسهم السعودية "تداول" بذلك، بل صعدت إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات مدعومة بمكاسب لمصنعي البتروكيماويات والإسمنت.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8% إلى 9660 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو 2008. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.6% وكان الداعم الرئيسي للمؤشر وتجاوزت قيم تداوله المتوسط اليومي.

وقفز سهم السعودية للنقل الجماعي (سابتكو2.8%) بعدما فازت الشركة مع شريكها الفرنسي بعقد قيمته 7.86 مليار ريال (2.1 مليار دولار) لتشغيل وصيانة حافلات في الرياض.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.4% مدعوماً بمكاسب لسهم صناعات قطر الذي ارتفع 2.5% مواصلا تعافيه بعد موجة مبيعات في وقت سابق هذا الأسبوع أثارها هبوط قدره 38% في صافي ربح الشركة للربع الأول من العام.

ورغم ذلك تراجع حجم التداول في البورصة القطرية بمقدار النصف تقريباً. وفي دبي قفز حجم التجاول 50% مع صعود مؤشر السوق 0.4% لكن النشاط لا يزال متواضعاً مقارنة مع معظم الأيام في الأسابيع القليلة الماضية.

وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 2.5% بعدما ارتفعت أرباحه في الربع الأول إلى المثلين. وقال البنك إنه يجري محادثات مع مصرف إسلامي في إندونيسيا للاستحواذ على حصة 40%. ولم يذكر بنك دبي الإسلامي اسم البنك الإندونيسي.

وهبط سهم إعمار العقارية 0.8% بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح لعام 2013 اليوم إضافة إلى ضعف قيمة السهم، نظرا لإصدار أسهم مجانية. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3% مدعوماً بسهم الدار العقارية الذي صعد 3.2% منهياً موجة تراجع استمرت ست جلسات.

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.3% متعافياً من أدنى مستوياته في سبعة أشهر بعدما مددت هيئة أسواق المال المهلة الممنوحة للشركات للالتزام بالقواعد الجديدة للحوكمة.

وقالت الهيئة إنها على علم بأن بعض الشركات ستواجه صعوبات لتكون مستعدة بنهاية العام وهو الموعد الأصلي. وقررت تمديد المهلة 18 شهراً.