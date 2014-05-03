الأسهم الأوروبية تعود للربحية بدعم أنشطة الاستحواذ

استقرت الأسهم الأوروبية يوم أمس الجمعة مع تلقيها لدعم من أنشطة الاندماج والاستحواذ التي اتسع نطاقها ليشمل قطاع الاتصالات.

وجاء سهم دويتشه تيليكوم في مقدمة الرابحين بين أسهم الشركات الأوروبية الكبرى مع صعوده 1.9 بالمئة بفعل أحاديث عن ان سبرنت كورب اتصلت ببنوك لتدبير تمويل لعرضها للاستحواذ على وحدة تي-موبايل في الولايات المتحدة التي تملك شركة الاتصالات الألمانية حصة أغلبية بها.

وصعد مؤشر أسهم قطاع الاتصالات الأوروبي 1.3 بالمئة ليأتي في مقدمة القطاعات الرابحة في جلسة يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول منخفضا 0.27 بالمئة عند 1351.08 نقطة ومنهياً الأسبوع على مكاسب قدرها 1.5 بالمئة.

وبدأت الأسهم الاوروبية اتجاها صعودياً هذا الأسبوع بعد أن غطت أنباء الاندماج والاستحواذ على نتائج فاترة للشركات.

ومؤشر يوروفرست300 مرتفع الآن 2.8 بالمئة عن مستواه في بداية العام.

وفي البورصات الرئيسية في أوروبا صعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.20 بالمئة بينما أغلق مؤشرا داكس الالماني مرتفعا 0.49 بالمئة وتراجع مؤشر كاك الفرنسي 0.65 بالمئة.