تغطية اكتتاب "أسمنت أم القرى" بـ442% في يومه الرابع

بلغت نسبة تغطية طرح أسهم شركة "أسمنت أم القرى" 442.3 %، بينما بلغت الأموال المجمعة حوالي 1.21 مليار ريال في رابع أيام الاكتتاب، المستمر حتى الاثنين المقبل، الموافق للخامس من الشهر الحالي.

وأعلنت شركة الرياض المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في هذا الطرح، أن عدد المكتتبين الأفراد ارتفع مع نهاية اليوم الرابع إلى 1.72 مليون مكتتب.

وتوقع راشد شريف، مدير المصرفية الاستثمارية للشركات، في شركة الرياض المالية، أن يشهد الاكتتاب بطرح شركة أسمنت أم القرى، نسبة قياسية نتيجة الإقبال بشكل كبير عليه، كاشفا في مقابلة مع قناة "العربية" أن أسمنت أم القرى، تعتزم إنشاء مصنع بالطائف ينتج بطاقته القصوى في حال اكتماله نحو 2.2 مليون طن من الأسمنت سنويا.

وكان الاكتتاب العام بحجم 27.5 مليون سهم من أسهم شركة "أسمنت أم القرى"، تمثل نحو نصف رأسمال الشركة، قد بدأ الثلاثاء الماضي الموافق للتاسع والعشرين من أبريل.