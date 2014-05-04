مؤشر سوق السعودية يتقدم بثبات نحو مستوى 10 آلاف نقطة

عمَق مؤشر سوق الأسهم السعودية من خطواته الثابته باتجاه مستوى 10 آلاف نقطة بنهاية تعاملات اليوم، بعد أن أضاف المؤشر نحو 1%، ليخترق مستوى 9755 نقطة، بقيمة تداولات أعلى من متوسطاتها اليومية بلغت 12.4 مليار ريال.

وبهذه المكاسب يكون المؤشر قد اخترق أعلى مستوياته منذ يونيو 2008، فوق مستوى 9700 نقطة.

ودعمت مكاسب سهم سابك القيادي مؤشر السوق السعودية، حيث حافظ السهم على ارتفاعاته القوية بدأها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حينما حقق السهم ارتفاعاً بنسبة 3%، إلى مستوى 117 ريالاً.

وارتفع سهم سابك اليوم إلى مستوى 119.5 ريالاً، بعد أن أضاف مكاسب بنسبة 1.93%.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية ثامر السعيد إن المستثمرين الأفراد والمؤسسات واصلوا اهتمامهم بالسوق السعودية مع مواصلتها المكاسب لنحو 9 أشهر متتالية.

وأضاف السعيد أن قطاع المصارف يقترب من احتلال الصدارة والحركة في السوق السعودية، وليس قطاع البتروكيماويات كما كان في السابق.

وقاد الأسهم الرابحة بسوق السعودية في نهاية تعاملات اليوم سهم بي سي آي بـ8.6%، اسمنت اليمامة 5%، جيسكو 4.9%، بالإضافة لسهم شركة الكهرباء السعودية الذي ارتفع بنسبة 4.66%، على وقع إرساء الشركة 10 عقود بقيمة 4 مليارات ريال.

وأوضح السعيد "رأينا الأسبوع الماضي بداية تحرك سهم الراجحي، وقطاع المصارف يعاد تشكيله من البنوك التقليدية والإسلامية التي تشهد إقبالاً واسعاً على أسهمها، وقيم وأحجام التداول ستتواصل لتكون نشطة عند معدلاتها الحالية في الفترة المقبلة".

وأكد السعيد أن قطاع المصارف سيقود تحركات المؤشر خلال الفترة المقبلة.

وقفز مؤشر سوق دبي المالي في تعاملات نهاية اليوم محطماً أرقاماً قياسية جديدة، ومحققا مكاسب قوية دفعت المؤشر إلى اختراق 5247 نقطة، بتداولات نشطة جداً تخطت الـ2.46 مليار درهم.

وواصل عدد من الأسهم تجاوز مستويات جديدة، من بينها سهم أرابتك القابضة والذي تجاوز أعلى مستوياته منذ الإدراج ليصل إلى مستوى 9.09 درهم، فيما حقق سهم دبي الإسلامي مكاسب قوية بنسبة 5.4%، إلى مستوى 7.33 درهم.

أما سهم إعمار العقارية فقد حقق ارتفاعاً بنسبة 6.3%، ليلامس مستوى 10.45 درهم، وارتفع سهم الاتحاد العقارية 5.4%، إلى 2.74 درهم.