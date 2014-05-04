هيئة السوق السعودية ستطلق إجراءات لحماية المستثمرين

أكد محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية عزم الهيئة إطلاق جملة من المبادرات والإجراءات لحماية المستثمرين بالسوق.

وقال إن هذه الإجراءات تأتي في سياق إعلان الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2014.

وكشف آل الشيخ في بيان أن الهيئة تبنت في تطوير استراتيجيتها أن تكون متوافقة مع خطة التنمية التاسعة للمملكة ونظام السوق المالية، وحرصت عند صياغتها على أخذ آراء وملاحظات المشاركين في السوق كافة دون استثناء.

وتتضمن المبادرات التي تعتزم الهيئة إطلاقها تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، وتطوير الصكوك والسندات، وستسعى الهيئة في هذا الصدد إلى تذليل جميع الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية.

وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية إن العام الماضي 2013 شهد ارتفاعا ملحوظا في إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية ليقارب 60 مليار ريال بزيادة نسبتها 29.8% عن عام 2012.

وسجل الطرح الخاص ارتفاعاً كبيراً بنسبة 51.2% ليبلغ 50.3 مليار ريال، في حين بلغ الطرح العام لأدوات الدين العام 7.5 مليار ريال للعام السابق، مقابل 240 مليون ريال للعام الأسبق.