هيئة السوق تفرض غرامات مالية على 4 شركات سعودية

أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية على شركات "المراعي" و"التأمين العربية" و"النقل البحري" و"السعودية للفنادق" لمخالفتهم فقرة من المادة 40 من قواعد التسجيل والإدراج.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم على موقع تداول أنها فرضت غرامة قدرها 10 آلاف ريال على شركة المراعي، لمخالفتها الفقرة "ب" من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت الشركة في الإفصاح للجمهور عن النتائج المالية الموحدة السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، حيث لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ 19 يناير الماضي.

كما فرضت غرامة مالية بمقدار 30 ألف ريال على شركة التأمين العربية التعاونية، لمخالفتها الفقرة "ب" من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت الشركة في الإفصاح للجمهور عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 19 ديسمبر الماضي، المتضمنة الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثالثة، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ ديسمبر الماضي.

وأضاف البيان أن الهيئة فرضت غرامة مالية بلغت 20 ألف ريال على الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، لمخالفتها الفقرة "ب" من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، حيث تأخرت الشركة في الإفصاح للجمهور عن النتائج المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ 16 يناير الماضي، كما لم يتضمن الإعلان مقدار ربحية "خسارة" السهم خلال الفترة الحالية ومقارنتها بالفترة المماثلة من العام السابق، وغرامة مالية بـ20 ألف ريال، على الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، لمخالفتها الفقرة "أ" من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج،، إذ تضمن إعلانها بتاريخ 18 فبراير الماضي، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، خطأ حيث ذكرت الأرقام بآلاف الريالات، والصحيح هو أنها بالمليون ريال، كما تضمن إعلان الشركة بتاريخ 19 فبراير الماضي، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2013، معلومات غير صحيحة.