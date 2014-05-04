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تغطية اكتتاب إسمنت أم القرى 511% حتى اليوم الخامس

المصدر: العربية.نت
متعاملون في سوق الأسهم السعودية
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قالت شركة الرياض المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في طرح شركة إسمنت أم القرى، إنه تم تغطية اكتتاب الشركة 511.5% حتى نهاية اليوم الخامس من الاكتتاب.

وأضافت الشركة أن عدد المستثمرين الأفراد المشاركين في الاكتتاب حتى اليوم الخامس بلغ 1.99 مليون مستثمر.

ويبلغ إجمالي الطرح العام للشركة 275 مليون سهم، والذي يمثل 50% من رأسمال الشركة بسعر ١٠ ريالات للسهم الواحد.

وقد بلغت حصيلة المبالغ المكتتب بها في أسهم الشركة ٣٤٢ مليون ريال.

وبدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد، أمس الثلاثاء، وسيستمر لمدة سبعة أيام، لينتهي غداً الاثنين ٥ مايو الجاري.

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