أزمة أوكرانيا تواصل ضغطها على أسهم أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع تأثر الثقة سلبا جراء بيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني وتوترات أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول هزيلة، لأن السوق البريطانية مغلقة بمناسبة عطلة عامة.

وفي الساعة 0705 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.5 بالمئة إلى 3163.29 نقطة.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات في الصين 48.1 في أبريل، انخفاضا من قراءة أولية قدرها 48.3 لكن بارتفاع طفيف من أدنى مستوى في ثمانية أشهر 48.0 المسجل في مارس.

وأظهر المسح انكماش الناتج وطلبيات التوريد الجديدة في أبريل وتجدد انكماش طلبيات التصدير بعد تعافيها في الشهر السابق.

وهيمنت التوترات في أوكرانيا على اهتمامات المستثمرين بعد أن اقتحم موالون لروسيا نقطة شرطة أوكرانية في أوديسا يوم الأحد وحرروا 70 من النشطاء الموالين لموسكو.

وتراجعت أسهم ريبسول الإسبانية 0.8 بالمئة بعد أن قالت صحيفة كونفيدنسيال إن شركة النفط الوطنية المكسيكية بيمكس فوضت كريدي أجريكول لبيع حصتها التي تتجاوز تسعة بالمئة في شركة النفط.

وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر كاك 40 الفرنسي على تراجع 0.1 بالمئة، بينما فقد مؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.