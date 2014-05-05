تغطية اكتتاب إسمنت أم القرى 689% وجمع 1.8 مليار ريال

قالت شركة الرياض المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في طرح شركة إسمنت أم القرى لـ"العربية نت"، إنه تمت تغطية اكتتاب الشركة بـ689.71%، حتى نهاية اليوم السادس من الاكتتاب.

وأضافت الشركة أن عدد المستثمرين الأفراد المشاركين في الاكتتاب حتى اليوم السادس بلغ 2.696 مليون مستثمر.

ويبلغ إجمالي الطرح العام للشركة 275 مليون سهم، والذي يمثل 50% من رأسمال الشركة بسعر 10 ريالات للسهم الواحد.

وقد بلغت حصيلة المبالغ المكتتب بها في أسهم الشركة 1.896 مليون ريال.

وبدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد، الثلاثاء الماضي، وسيستمر لمدة سبعة أيام لينتهي اليوم الاثنين.