جني الأرباح يبطئ مسيرة سوق السعودية لـ10 آلاف نقطة

دفعت عمليات جني أرباح سريعة سوق الأسهم السعودية لتغيير مسارها وتكبد خسائر في نهاية الجلسة، ليبطئ المؤشر من مسيرته باتجاه اختراق مستوى الـ10 آلاف نقطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال هشام ابو جامع إن مؤشر السوق السعودية أمامه نحو 250 نقطة أو 2.5%، ليصل إلى مستوى 10 آلاف نقطة، وربما يصل لهذا المستوى في جلستين أو ثلاثة جلسات من المكاسب على الأكثر.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم عند مستوى 9740 نقطة، بعد أن فقد ما نسبته 0.15%، بتداولات تخطت الـ10 مليار ريال، عبر تداول 297 مليون سهم.

وضغط سهم سابك على مؤشر سوق السعودية بعد تحوله إلى الخسائر، حيث وصل إلى مستوى 118.75 ريالاً.

وتصدرت أسهم المضاربات الأكثر صعوداً في السوق السعودية، ومنها الوطنية 9.3%، الإنماء طوكيو م 4.8%، واسمنت الجنوبية 3.7%.

وعلى وقع أنباء إسناد شركة الكهرباء السعودية 10 مشاريع بـ4 مليارات ريال، واصل سهم الشركة ارتفاعه اليوم محققاً 1.23% من المكاسب.

وخلال التعاملات قفز مؤشر سوق دبي إلى 5360 نقطة، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 2.1%، فيما حقق مؤشر أبوظبي 0.50% إلى مستوى 5084 نقطة.

وارتفع سهم أرابتك بنسبة 3.41% إلى 9.40 درهم، وسهم الاتحاد العقارية 1.46% إلى مستوى 2.7 درهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال هشام "الـ10 آلاف ليس بالرقم المهم كثيرا ولكن التقييم هو الأهم والأرباح في الربع الثاني قد تجعل الـ10 آلاف نقطة أقل من المستوى المطلوب بكثير".

وأوضح أن مكرر الربحية للشركات بشكل عام، وباستتثاء بعض الشركة التي لا تعتمد على مكرر الربحية هو 16 مرة، وهو رقم جيد بالتأكيد، خاصة وأن توزيعات الشركات كانت جيدة جداً.

واستشهد ابو جامع بتوزيعات شركات الكهرباء السعودية حيث يوزع السهم نحو 70 هلله، وهي توزيعات متستمرة وتوازي 4.5%، من السهم وهو رقم جذاب جداً لأي شركة.