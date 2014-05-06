أعلى تداول شهري لأسهم بنوك السعودية بـ24 مليار ريال

قفزت قيمة الأسهم المتداولة في قطاع المصارف والخدمات المالية، بسوق الأسهم السعودي، إلى نحو 24 مليار ريال في مارس الماضي، لتشكل أعلى قيمة شهرية منذ سنوات.

وبحسب تحليل أجرته "العربية.نت" لإحصاءات مصرفية حديثة، فإن هذه القيمة الحالية، تشكل ثلاثة أضعاف قيمة التداول على أسهم البنوك قبل 12 شهراً، أي في مارس من العام 2013، في مقابل أن الأرقام تشير إلى بقاء قطاع المصارف ثاني أكبر القطاعات سيولة في السوق بعد قطاع البتروكيماويات.

وأظهرت إحصاءات حديثة صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن أسهم البنوك السعودية شهدت تداول 861 مليون سهم في شهر مارس الماضي، بما يشكل ضعف كمية الأسهم المتداول بالسوق قبل عام.

ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك بالسعودية، بعد الإدراج المتوقع لنحو 15% من رأسمال البنك الأهلي التجاري خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقال الخبير المالي، ميثم الشخص لـ "العربية.نت" إن أسهم البنوك السعودية، تقود مؤشرات القطاع المصرفي الخليجي، وتعد من أبرز مكونات المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأجانب في المنطقة.

وأشار إلى تقارير دولية تحدثت عن عوائد إيجابية توفقت البنوك السعودية بتحقيقها خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد اعتبرت أن تدني كلفة الودائع على البنوك السعودية، عززت من أدائها القوي، ودفعت باتجاه تحقيقها لعوائد سنوية تفوق ما حققته معظم البنوك في دول الخليج.