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الأسهم الأميركية تغلق مرتفعة وسهم أبل يفوق 600 دولار

المصدر: نيويورك - رويترز
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ارتفعت الأسهم الأميركية قليلا عند الإغلاق يوم أمس الاثنين بدعم بيانات أظهرت أداء قويا لقطاع الخدمات الأميركي، وارتفعت أسهم أبل وهو ما عزز مؤشر ناسداك.

وارتفع سهم أبل 1.4 بالمئة ليغلق عند 600.96 دولار، فوق مستوى 600 دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول 2012.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 17.66 نقطة، بما يعادل 0.11 بالمئة، ليصل إلى 16530.55 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 3.51 نقطة أو 0.19 بالمئة، ليسجل 1884.65 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 14.16 نقطة أو 0.34 بالمئة مسجلا 4138.06 نقطة.

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