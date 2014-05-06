الخراشي: رفع سن التقاعد بالسعودية توجه إيجابي

قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، محمد بن عبدالله الخراشي، في مقابلة مع قناة "العربية" إن المؤسسة تجري دراسة لرفع سن التقاعد في المملكة من 60 عاماً إلى 62 عاماً من أجل الاستفادة من خبرات وإمكانات الموظفين في القطاع العام، معتبراً هذه الخطوة توجه إيجابي للإقتصاد.

وكان مجلس الشورى قد وافق على توصية رفع سن التقاعد باجتماعه الأخير.

وقال الخراشي إن المؤسسة تتطلع لزيادة استثماراتها في القطاع العقاري وإنها ليس لديها حاليا أي خطط للتخارج من حصصها في أي من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، مؤكدا أن لدى المؤسسة استراتيجية واضحة لتعزيز محفظتها الاستثمارية وأنها تبتعد عن المضاربات في سوق الأسهم.

وأضاف الخراشي في حديثه لـ"العربية" أن طرح بعض الاستثمارات التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد للاكتتاب العام، ليس مستبعدا.

والمؤسسة العامة للتقاعد صندوق حكومي يدير برامج التقاعد للمواطنين السعوديين وهي من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم السعودية إذ تتجاوز استثماراتها في البورصة ثلث إجمالي قيمة الاستثمارات.

وقال الخراشي على هامش مؤتمر يوروموني في الرياض إن استثمارات المؤسسة بأسواق الأسهم تمثل 32-34 %من إجمالي محفظة الاستثمارات فيما تسجل الاستثمارات بالقطاع العقاري 12 %مضيفا بقوله: "نحن مستعدون لمزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري وعلى استعداد لاقتناص أي فرصة استثمارية جيدة."

وأوضح أن الصندوق يدفع في المتوسط أربعة مليارات ريال شهرياً1.7 مليار دولار لنحو 1.1 مليون متقاعد، مؤكداً أنه يرى فرصا جذابة في أكبر سوق للأسهم في العالم العربي، لاسيما بقطاعات البنوك والبتروكيماويات والإسمنت بحسب رويترز.

وقال "نؤمن بأن السوق السعودي سوق قوي وأن الشركات تحظى بدعم قوي في قطاعات، مثل البنوك والإسمنت والبتروكيماويات. نحن مستثمر استراتيجي طويل الأجل ونرى جاذبية في تلك الاستثمارات." وتابع قائلاً "عادة ما يتراوح العائد على استثماراتنا في سوق الأسهم بين 1.5 و2% فوق العائد على مؤشر السوق."

42 مليار ريال في الأسهم

كانت المؤسسة قالت في مايو 2013 إنها حققت عائداً بلغ 7% على استثماراتها بسوق الأسهم المحلية في 2012 والتي بلغت قيمتها 41.8 مليار ريال.

وقالت المؤسسة آنذاك إنها تستثمر في نحو61 شركة قيمتها السوقية 53.3 مليار ريال، وإن العائد البالغ 7% يقارن مع العائد على مؤشر السوق المالية والذي بلغ 1.8 %.

وأضافت حينها أن القيمة العادلة للأصول العقارية بلغت 159.26 مليار ريال بنهاية 2012.

وفي تصريحاته اليوم قال الخراشي إن العمل بمركز الملك عبدالله المالي -أبرز وأضخم استثمارات المؤسسة- يتم على مراحل وإن المرحلة الأولى اكتملت بنسبة 95% ومن المتوقع استكمالها بنهاية العام الجاري.

ويضم مركز الملك عبدالله المالي الذي يقام على مساحة 1.6 مليون متر مربع عددا من المباني وناطحات السحاب، ومن المقرر أن يضم مقر هيئة السوق المالية والبورصة.

وقال الخراشي إن إجمالي الاستثمارات لكافة مراحل المشروع ستبلغ نحو 31 مليار ريال وإن المؤسسة لديها حالياً الكثير من الطلبات لتأجير المباني.

وتوقع أن يغطي عائد الإيجارات المبالغ المستثمرة بالمشروع في حوالي 21 عاما.