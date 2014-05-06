مكاسب البنوك تدعم مؤشر سوق السعودية نحو 9750 نقطة

دعمت مكاسب أسهم المصارف والخدمات المالية مؤشر سوق الأسهم السعودية للتماسك بعد خسائر أمس، حيث أنهى المؤشر تعاملات اليوم عند مستوى 9744 نقطة، بعد أن حقق ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.03%، بتداولات بلغت قيمتها 10.1 مليار ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بخيت الاستثمارية بشر بخيت إن مكاسب الشركات السعودية نمت في 2013، بنسبة 7%، فيما حققت سوق الأسهم مكاسب بنسبة 25%.

ورغم ضغوط قطاع البتروكيماويات الذي تراجع بنسبة 0.30%، إلا أن مكاسب المصارف 0.56%، دفعت المؤشر للعودة لتحقيق مكاسب باتجاه الـ10000 نقطة، والتي ينتظرها المستثمرون لبداية طفرة جديدة في السوق السعودية.

وأضاف بخيت "منذ مطلع العام الحالي حققت السوق مكاسب بنسبة 15%، والأرباح المعلنة خلال الربع الأول نمت بنسبة 7%، ومن هذا نستنتج أن مكرر الربحية فيه زيادة غير مبررة والحذر مطلوب".

وأشار بخيت إلى أن مستويات ما بين 9000 إلى 9500 نقطة تعتبر مستويات عادلة مع نمو الأرباح 7%، في الربع الأول.

وأكد بخيت أن بعض البنوك وشركات البتروكيماويات لم تحقق نمواً كبيراً في أرباحها خلال الربع الأول من 2014.

ولاتزال تسيطر الأسهم المضاربية على الأكثر ارتفاعاً في السوق السعودية وعلى رأسها وفرة 9.6%، بي سي آي 5.3%، الأسماك 4.1%، بالإضافة لسهم الفطيم الزراعية 3.2%.

وعلى صعيد أسهم قطاع البتروكيماويات ارتفع سهم سابك الذي جاء في صدارة الأسهم الأكثر تداولاً بقيمة 542 مليون ريال، ليضيف مكاسب طفيفة بـ0.03%.