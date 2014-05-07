طرح "تداول" السعودية للإكتتاب بعد الموافقات النظامية

قال الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية "تداول" عادل الغامدي اليوم الأربعاء، إن السوق تتطلع للقيام بطرح عام أولي وستعين مستشاراً مالياً لهذا الغرض قريباً.

وفي بيان صحفي للسوق السعودية "تداول" حول خطط شركة السوق المالية السعودية المستقبلية، أكد الغامدي عزم الشركة على تنويع المنتجات والخدمات الشاملة سعيا منها لتقديم أفضل الحلول لشركات الوساطة و المصدرين والمستثمرين وفقاً للوائح وانظمة السوق المالية .

و في سياق حديثه و إجابةً على سؤال حول جاهزية تداول للطرح و الإدراج بالسوق، أكد الغامدي على أن تداول تتطلع الى الطرح و الإدراج في المستقبل و ذلك بعد إستكمال كافة الجوانب التي من شأنها تأكيد جاهزية تداول بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وذكر الغامدي في جلسة في مؤتمر يوروموني في العاصمة السعودية، أن هناك 35 شركة عائلية تبحث حاليا مع مستشارين ماليين القيام بطروحات أولية في السوق السعودية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت تداول، وهي أكبر سوق للأسهم في العالم العربي، تدرس طرحا أوليا، قال الغامدي وفقاً لوكالة رويترز: "نعم سنطرح أسهما للبيع. هذا هو طموحنا. سنتقدم بطلب لعمل ذلك قريبا جدا، وسنسعى لتعيين مستشار مالي قريباً."

وأضاف "نحتاج لضمان توفر كل العناصر التي تؤهلنا لعمل ذلك".