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طرح 30% من أسهم "الحكير للسياحة" السعودية نهاية مايو

المصدر: العربية.نت
هيئة السوق المالية السعودية
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح 30% من أسهم شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية تشكل نحو 16.5 مليون سهم للاكتتاب العام.

وسيخصص جزء من الطرح للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم، على أن تتم عملية الطرح خلال الفترة من 28 مايو الجاري وحتى 3 يونيو المقبل، وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

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