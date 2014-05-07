نيكي يسجل أكبر هبوط يومي منذ مارس الماضي

هبط المؤشر نيكي القياسي 2.9 بالمئة اليوم الأربعاء، ليسجل أقل مستوى في ثلاثة أسابيع وسجل أكبر هبوط يومي منذ منتصف مارس/آذار، إذ دفعت قوة الين أسهم شركات التصدير للهبوط وأدت مخاوف بشأن أوكرانيا لعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 424.06 نقطة إلى 14033.45 نقطة وهو أقل مستوى منذ 15 أبريل/نيسان.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.6 في المئة إلى 1152.01 نقطة وجرى تداول 2.1 مليار سهم وهو أعلى حجم تداول منذ 11 أبريل نيسان.

ونزل مؤشر جي.بي.اكس -نيكي 400 الجديد 2.5 في المئة إلى 10478.07 نقطة.

