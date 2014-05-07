نيويورك تستعد لاكتتاب "علي بابا" الأكبر على الإطلاق

تستعد نيويورك لاكتتاب جديد قد يكون الأكبر بين شركات التكنولوجيا، وهذه المرة لشركة ليست أميركية بل صينية باستثمارات أميركية، حيث تقدمت "علي بابا" أكبر موقع للتجارة الإلكترونية عالميا بطلب طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتعتبر شركة "علي بابا" مزيجا بين أمازون وEBAY و PayPal التي قالت انها تستهدف مليار دولار حجما للطرح.

لكن هذا على الورق فقط حيث يتوقع الخبراء أن يجمع الاكتتاب 20 مليار دولار ما يضعه في رأس قائمة الاكتتابات الأولية أمام فيسبوك الذي جمع 16 مليار دولار قبل عامين وأكثر بقليل من اكتتاب فيزا في العام 2008.

ولم يتم تحديد ما إذا كانت الشركة ستُدرج في بورصة نيويورك او في ناسداك.

يذكر أن شركة ياهو تملك حصة بنحو 22.6% من علي بابا.

ومن المتوقع أن تحصل على 10 الى 15 مليار دولار مقابل بيع حصة 9%، من ضمن الطرح العام. فيما يملك سوفت بانك الياباني 34.4 %.