مكاسب الذهب تتراجع 1.5% مع انحسار توترات أوكرانيا

تخلى الذهب عن مكاسبه الأولية وهبط حوالي 1.5%، أمس الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانفصاليين في أوكرانيا على تأجيل استفتاء، وأعلن سحب القوات الروسية من منطقة الحدود بين البلدين.

ودعا بوتين الانفصاليين المؤيدين لموسكو في شرق أوكرانيا إلى تأجيل استفتاء على الانفصال قبل خمسة أيام فقط من الموعد المقرر لإجرائه في خطوة من المحتمل أن تبعد أوكرانيا عن حافة التفكك. وأعلن أيضا إعادة القوات الروسية من الحدود الأوكرانية.

لكن البيت الأبيض قال إنه لا يرى أي علامات على أن بوتين سحب قواته من منطقة الحدود مع أوكرانيا، وقال إنه يريد إلغاء الاستفتاء على الانفصال وليس فقط تأجيله.

وتعرض المعدن النفيس لضغط أيضا من تعليقات لجانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي تؤكد اعتقادا بأن البنك المركزي الأميركي سينهي برنامجه لمشتريات الأصول في خريف هذا العام كما هو متوقع.

وهبط سعر الذهب للبيع النقدي 1.4% إلى 1288.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت غرينتش، متجها نحو تسجيل أكبر خسارة ليوم واحد في ثلاثة أسابيع.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب في سوق كومكس 19.90 دولار للأوقية إلى 1288.70 دولار.

وعلى مدى الجلسات الثلاث السابقة صعد الذهب حوالي 3.5% إلى 1314.70 دولار في وقت سابق من يوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن مواجهة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في أوكرانيا قد تزج البلاد إلى حرب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى حذت الفضة حذو الذهب لتهبط 1.0% إلى 19.29 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 1.5% إلى 1429.25 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 2.5% إلى 793.90 دولار للأوقية.