200 نقطة تفصل مؤشر سوق السعودية عن مستوى الـ10 آلاف

دفعت مكاسب غالبية القطاعات مؤشر سوق السعودية لاستكمال مسيرته باتجاه مستوى الـ10 آلاف نقطة، بعد أن اخترق حتى منتصف تعاملات اليوم 9800 نقطة.

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران شركة الحكير للسياحة التي تعتزم طرح 30%، من أسهمها في سوق السعودية معروفة جدا في مجال الضيافة والفندقة في السعودية ولديها انتشار قوي جدا ولديها نشاطات متعددة في المراكز الترفيهية وخبرة كبيرة، حيث بدأوا منذ حوالي 40 سنة في لبنان قبل المملكة العربية السعودية.

وخلال التعاملات، حافظ قطاع المصارف على مساره الصاعد وكداعم كبير للمؤشر بعد أن أضاف 0.76% من المكاسب، وانضم إليه مؤشر قطاع البتروكيماويات بـ0.50%.

وبلغت قيمة التعاملات حتى منتصف الجلسة 6.3 مليار ريال، عبر تداول 217 مليون سهم.

وتصدر "أمانة للتأمين" الأسهم الأكثر ارتفاعاً 6.3%، جبل عمر 5.2%، الإنماء طوكيو 3.79%.

ونجح سهم دار الأركان، الذي تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة بـ756 مليون ريال في المحافظة على مكاسبه التي دفعت السهم إلى مستوى 13.35 ريال، تلاه سهم وفرة بتداولات 363 مليون ريال.

ولليوم الثاني على التوالي، ارتفع سهم كهرباء السعودية، حيث وصل إلى مستوى 16.50 ريال، بعد تصريح بشأن تقسيم الشركة إلى أربع شركات وطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف العمران "بالتأكيد ستكون هناك علاوة إصدار كبيرة، حيث تمتلك الشركة أكثر من 28 فندقا وعدد كبير من المراكز الترفيهية، وستكون هناك علاوة إصدار كبيرة تعكس القيمة المضافة التي تم توليدها في الشركة على مدى 30 سنة".

وتوقع العمران أن يتم طرح أسهم شركة تداول بداية العام المقبل، وقال: "من سنوات طويلة ويجري الحديث عن هذا الموضوع، منذ نحو 5 سنوات تم تأسيس الشركة ولم يحدث شئ حتى الآن ويبدوا أن العملية في بداياتها خاصة وأنه لم يتم تعيين المستشار المالي حتى الآن".

وحول تقسيم شركة الكهرباء السعودية قال العمران "بغض النظر عن مسألة تقسيم الشركة، فإن الحل الجزري هو فصل النشاطات الحكومية عن النشاطات التجارية، والحاصل هو الخلط بين الاثنين والدولة مشكورة تقوم بدعم الشركة و وأتوقع استمرار هذا الدعم لـ10 سنوات قادمة".