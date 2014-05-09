قوى شرائية محدودة تنقذ سوق مصر من المربع الأحمر

قال محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية إن قوى شرائية محدودة أنقذت البورصة المصرية من خسائر وتراجعات كان من المتوقع أن تكون كبيرة، خاصة أنه لا يمكن فصل المؤثرات السياسية وتلاعب البعض بمقدرات السوق عن الأداء الهزيل للسوق خلال الجلسات الماضية، ولكن تدني أسعار غالبية الأوراق المالية دفع المؤسسات والصناديق الكبرى إلى العودة للشراء مرة أخرى.

وأوضحوا في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن هناك حالة من الترقب والحذر تسيطر على المستثمرين قبل الدخول في السوق، وهو ما يخلق حالة التذبذب والحذر التي تشهدها البورصة في الوقت الحالي.

وقال المحلل المالي، إسلام عبدالعاطي، إنه رغم ذلك استعاد السوق هدوءه وعوض كثيرا من خسائره خلال جلسات هذا الأسبوع، ومازال حتى الآن يشوبه قدر من التذبذب والتباين في الأداء للمؤشرات المختلفة، ويعد الوصول لمستوى 8300 نقطة مؤشرا إيجابيا يدعم استكمال الاتجاه القوي الذي شهدناه مؤخرا، ولكن هناك دائما حالة من الانتظار لما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 300 مليون جنيه، تعادل 0.062%، بعدما تراجع من نحو 478 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 477.7 مليار جنيه بنهاية إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54%، فاقداً نحو 45 نقطة إلى مستوى 8211 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 8256 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.65%، فاقداً نحو 4 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 605 نقاط مقابل نحو 609 نقاط.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي انخفض بنسبة 0.75%، خاسراً نحو 8 نقاط ليصل إلى مستوى 1056 نقطة مقابل نحو 1064 نقطة.

ولفت عبدالعاطي إلى أن الارتفاعات التي حققها السوق في بعض الجلسات تأتي في إطار عمليات تجميعية بسبب قوى شرائية محدودة بعدما أصبحت الأسعار جاذبة للشراء بشكل كبير، وهو ما دفع المحافظ الاستثمارية إلى العودة مرة أخرى في ظل هذه الأسعار المتدنية.