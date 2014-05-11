سوق دبي.. آلية تمنع التغييرات المفاجئة بأسعار الأسهم

تستعد سوق دبي لتدشين طريقة جديدة لاحتساب سعر إغلاق الأسهم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وبموجب النظام الجديد، سيجري إضافة فترة ما قبل الاغلاق (الدقائق العشرة الأخيرة من التداول) التي يجري خلالها تجميع الأوامر في هذه الفترة، ليتم تنفيذها بعد الإغلاق.

وتسبق هذه الخطوة انضمام سوق دبي، إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة نهاية الشهر الحالي.

كما تهدف هذه الخطوة إلى منع التغيرات السعرية الفجائية في الدقائق الأخيرة للتداول.

وبحسب أحد المتداولين سيتم تحديد سعر الإغلاق بموجب مزاد يأخذ بعين الاعتبار أوامر الأسعار المتقاربة، وهي الطريقة المطبقة منذ العام الماضي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.