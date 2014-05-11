"دبي" يقود انخفاضات قوية لأسواق الخليج بأكثر من 3%

قاد سوق دبي المالي عدد من الأسواق الخليجية التي تكبدت خسائر خلال تعاملات اليوم وسط عمليات جني أرباح قوية عمَقت من خسائر مؤشر دبي لأكثر من 3%.

وباستثناء سوق الكويت وقطر، تراجعت مؤشرات السعودية وأبوظبي ومسقط والبحرين، إلى أن خسائر سوق دبي كانت الأعمق بعد المكاسب القوية التي يحققها المؤشر منذ مطلع العام الجاري.

وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي في سوق دبي اليوم بنسبة 1.97%، إلى مستوى 9.95 درهم، ما ضغط على مؤشر السوق الذي أنهى الجلسة عند مستوى 5138 نقطة.

وتراجع سهم أرابتك 9.9%، إلى 6.13 درهم، والاتحاد العقارية 6.77% إلى مستوى 2.48 درهم.

وبلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 1.8 مليار درهم، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 1.2%، إلى مستوى 4988 نقطة.

سوق السعودية التي تنتظر أي محفظات جديدة بعد نتائج الشركات القوية في الربع الأول، لم تكن بأبعد من الصورة التي عليها الحال في سوق دبي وإن كان بوتيرة أقل من التراجعات.

وانخفض مؤشر سوق السعودية بنسبة 0.22% إلى مستوى 9765 نقطة، ليبطئ من مساره باتجاه مستوى الـ10 آلاف نقطة.

وقاد الارتفاعات بنهاية جلسة اليوم سهم وفرة 9.6%، العالمية 4.68%، أنابيب السعودية 4.6% إلى مستوى 39.5 ريالاً.