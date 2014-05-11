14.4 % ارتفاع مؤشر سوق السعودية منذ بداية العام

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضاً 21.56 نقطة، بنسبة 0.22% عند مستوى 9765.48 نقطة , بتداولات تجاوزت 10.25 مليار ريال.

ولم تزل السوق تتلقى دعما من قطاعات غير رئيسية، وسط معدلات كبيرة من السيولة اليومية لجهة قيمة تداول الأسهم.

وارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 14.4% منذ بداية العام الحالي.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 55 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 83 شركة، إذ تجاوز عدد الأسهم المتداولة اليوم 345 مليون سهم توزعت على أكثر من 164 ألف صفقة .

وكانت أسهم شركات وفرة, والعالمية, وأنابيب السعودية، والجزيرة, وبوبا العربية, وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعا اليوم، فيما جاءت أسهم شركات ثمار, وإسمنت اليمامة, وأسلاك, وإسمنت الجوف, وإسمنت ينبع, وأكسا التعاونية على رأس الشركات الأكثر انخفاضا .

كما جاءت أسهم شركات دار الأركان, ووفرة , وسابك, وكيان السعودية, والقصيم الزراعية, والإنماء الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية, وزين السعودية, والقصيم الزراعية, والإنماء، ووفرة على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.