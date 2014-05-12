ارتفاع الأسهم السعودية والتداولات 10.3 مليار ريال

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم مكاسب بـ10.37 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.11%، عند مستوى 9775.85 نقطة, وبتداولات تجاوزت 10.3 مليار ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 92 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 40 شركة، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 317 مليون سهم, توزعت على أكثر من 173 ألف صفقة.

وجاءت أسهم شركات تهامة للإعلان, وسلامة، ووفرة, والمتطورة, والكابلات, والمصافي الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات العالمية, وسبكيم العالمية, وأمانة للتأمين, والعقارية، وإسمنت اليمامة, وأنابيب السعودية على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً، وتراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.95% إلى 1.09%.

وكانت أسهم شركات وفرة, ودار الأركان, والمصافي, وسابك, والمتطورة, وفيبكو الأكثر نشاطاً بالقيمة، في حين جاءت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وعذيب للاتصالات, ووفرة, والكابلات, والمتطورة على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

وعلى جانب القطاعات تقدم قطاع الإعلام والنشر القطاعات المرتفعة بنسبة 7.38%, تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.37%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة ارتفاع 0.90%.. بالمقابل تصدر قطاع شركات الإسمنت مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 0.39%, تلاها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0,27% .