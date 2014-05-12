النيكل يقفز 5% بدعم مخاوف العقوبات على روسيا

قفز النيكل 5% اليوم الاثنين لتصل مكاسب العام إلى 50% وسط مخاوف بشأن المعروض جراء التهديد بتشديد العقوبات الغربية على روسيا أكبر منتج للمعدن في العالم وبواعث القلق من حظر إندونيسي على صادرات النيكل الخام.

وسجل النحاس أعلى سعر في شهرين بفعل تعهد الصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم يوم الجمعة بالمضي قدما في إصلاحات لأسواق المال وجراء المخاوف المتنامية من تناقص المخزونات ببورصات المعادن العالمية.

وبلغ سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن 20940 دولاراً للطن وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2012، وبلغ آخر سعر شراء عند الإغلاق 20900 دولار بزيادة 5% عن سعر الإقفال يوم الجمعة.

وارتفع النحاس إلى 6895 دولارا للطن وهو أعلى سعر منذ السابع من مارس. وأغلق على ارتفاع 2% عند 6879 دولارا للطن.

وأغلق الألمنيوم مرتفعاً 1.4% إلى 1786 دولارا للطن وارتفع الزنك 2.2 % إلى 2080 دولارا في حين زاد الرصاص 2% عند الإقفال ليسجل 2125.50 دولار بينما هبط القصدير 0.8 % إلى 22975 دولارا للطن.