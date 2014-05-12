بورصة قطر تصعد لمستوى جديد مع تعاف لأسواق الخليج

واصلت بورصة قطر صعودها مسجلة مستوى مرتفعاً جديداً اليوم الاثنين بينما تعافت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة والسعودية بعد بيع لجني الأرباح في الجلسة السابقة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.6% مسجلاً أعلى إغلاق على الإطلاق عند 13067 نقطة. وأغلق المؤشر أقل قليلاً من أعلى مستوياته أثناء الجلسة المسجل في 2005 عند 13069 نقطة، لكنه سجل مستوى مرتفعا جديدا خلال المعاملات اليوم عند 13080 نقطة.

أسباب الصعود

وقال علي العدو مدير المحفظة في شركة المستثمر الأول إن هناك عاملين رئيسيين وراء الصعود في بورصة قطر، هما قيم الأسهم والأداء في سوقي الإمارات وبصفة خاصة في دبي، حيث ستدرج البورصات الثلاث هذا الشهر على مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وأضاف العدو أنه رغم تداول الأسهم القطرية قرب متوسطات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نسبة السعر إلى الأرباح فإن الإنفاق الضخم المزمع من جانب الحكومة يمكن أن يبرر الصعود الكبير.

وتخطط قطر لزيادة الإنفاق الحكومي 18% إلى 210.6 مليار ريال (57.8 مليار دولار) في السنة المالية 2013-2014 مع قيامها بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق في البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال العدو إنه منذ أعلنت أم.أس.سي.آي لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف قطر والإمارات في يونيو الماضي تفوق أداء دبي على قطر نحو 86%، وهو ما أدى إلى تحرك لتعويض الفارق.

وتعلن أم.أس.سي.آي أسهم الإمارات وقطر التي ستدرج في مؤشرها في وقت متأخر يوم الأربعاء وسيبدأ سريان الإدراج في نهاية الشهر الحالي.

وقال العدو "أعتقد أن المستثمرين الأجانب يبنون مراكز في قطر (قبل سريان رفع التصنيف)".

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 1.5 % بعدما هبط 2.5 % في أوائل التعاملات. وقفز سهم أرابتك القابضة للبناء 7.8 % بعدما تراجع 8.5 % أثناء الجلسة وكان الداعم الرئيسي للمؤشر العام لكنه كان السهم الأكثر تقلبا في السوق. وارتفع حجم تداول السهم لما يزيد على مثليه مقارنة مع أمس الأحد.

سهم الدار العقارية يرتفع

وهبط سهم دريك أند سكل للمقاولات 2.3% بعدما سجلت الشركة انخفاضاً قدره 27.1 %في صافي ربحها للربع الأول من العام ليأتي دون توقعات المحللين وعزت ذلك إلى تأخيرات مفاجئة بمشروعين رئيسيين في السعودية.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 %. وكان سهم الدار العقارية أحد الأسهم الرئيسية الداعمة للمؤشر بصعوده 3.9 %، بعدما ارتفعت أرباح الشركة لثلاثة أمثالها في الربع الأول.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2%. وقفز سهم وفرة للصناعات الغذائية 8% بعدما دعت الشركة لاجتماع سنوي في 14 مايو لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام الماضي.