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نيكي يغلق منخفضا مع تضرر المعنويات بسبب أوكرانيا

المصدر: طوكيو - رويترز
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أغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين إذ أدت بواعث القلق إزاء الأزمة في أوكرانيا لعزوف المستثمرين عن المخاطرة إلا أن الشركات التي أصدرت توقعات متفائلة للأرباح مثل اولمبيس اجتذبت مشترين .

وأنهى نيكي الجلسة منخفضا 0.4 بالمئة إلى 14149.52 نقطة.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المئة إلى 1157.91 نقطة في حين نزل المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.6 بالمئة إلى 10543.38 نقطة.

كلمات دالّة

#مؤشر نيكي, #الأسهم اليابانية, #أسواق المال, #تعاملات السوق, #بورصة

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