ارتداد قوي في "دبي" وسوق السعودية تعود للمكاسب

نجحت سوق دبي في تجاوز خسائرها القوية التي منيت بها مطلع تعاملات اليوم والتي تجاوزت 2%، لتغلق على مكاسب بنسبة 1.47%، معوضة بذلك جزء من خسائر أمس التي تجاوزت 3%.

مكاسب مؤشر سوق دبي جاءت مدعومة من الأسهم العقارية والذي وصل إلى مستوى 5214 نقطة.

وارتفع سهم أرابتك القابضة نهاية تعاملات اليوم 7.8%، والاتحاد العقارية 4.03% إلى مستوى 2.58 درهم، ووصل سهم دبي الإسلامي مكاسبه بـ1.53% إلى مستوى 7.94 درهم.

ولحقت سوق الأسهم السعودية بقطار المكاسب، بعد تحول المؤشر للارتفاع وإن كان بشكل طفيف.

وأضاف مؤشر سوق السعودية عند الإغلاق 0.11%، ليقترب المؤشر من مستوى 9775 نقطة، بتداولات 10.3 مليار ريال، إلا أن القطاعات الرئيسية ضغطت على مؤشر السوق.

وانخفض عدد من المؤشرات القطاعية، بما فيها المصارف والخدمات المالية 0.04%، والصناعات البتروكيماوية 0.15%.

وسيطرت الأسهم المضاربية على الأكثر ارتفاعاً سلامة 9.9%، وفرة 7.1%، والمتطورة 7.9%.

ومن حيث الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة جاء سهم وفرة بـ814 مليون ريال، ودار الأركان 564 مليون ريال، المصافي 432 مليون ريال، سابك 364 مليون ريال.

وقال عضو الجمعية الامريكية للمحللين الفنيين حسام الحسيني، إن التذبذب الذي شهده سوق دبي المالي يرجع التأثر العاطفي للمستثمرين بالهبوط القوي الذي شهده السوق نهاية جلسة أمس، ما أحدث حالة من التخوف لدى المتعامي، ومعظم فضل البيع في بداية الجلسة ما أشعرنا وكأن السوق يجهز حاله للنزول.

وأضاف الحسيني "رأينا ارتدادات قوية بعد منتصف الجلسة، وسط سيطرة من جانب المستثمرين الأفراد، وهذا النمط تعودنا عليه خلال الـ3 أسابيع الماضية، والمستثمرين الكبار لا تأثير لهم ولا نرى أي إضافة لمراكزهم والكلمة العليا للمتعاملين الأفراد".

وأشار الحسيني إلى أن المتعاملين كانوا ينتظرون هبوط السوق مع التوزيعات النقدية لبعض الشركات الأسبوع الماضي وذا بالمؤشر يرتفع من 5000 إلى 5400 نقدطة.